https://news.day.az/society/1376119.html Умер народный художник Азербайджана Ариф Газиев
Умер народный художник Азербайджана Ариф Газиев
Сегодня умер народный художник Азербайджана, скульптор Ариф Газиев.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили родственники художника.
Ариф Газиев родился 2 января 1937 года в городе Иреван.
Автор произведений "Бабек", "Бюст Гусейна Джавида" (Дом-музей Г.Джавида в Нахчыване), "Гырат ждет нас", "Кавказские орлы", "Джанги", "Живая крепость", "Ужас", "Холод", "Два бумеранга" и др. 84-летний деятель искусств Ариф Газиев в 2018 году был удостоен звания народного художника Азербайджана.
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