Умер народный художник Азербайджана Ариф Газиев

Сегодня умер народный художник Азербайджана, скульптор Ариф Газиев.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили родственники художника.

Ариф Газиев родился 2 января 1937 года в городе Иреван.

Автор произведений "Бабек", "Бюст Гусейна Джавида" (Дом-музей Г.Джавида в Нахчыване), "Гырат ждет нас", "Кавказские орлы", "Джанги", "Живая крепость", "Ужас", "Холод", "Два бумеранга" и др. 84-летний деятель искусств Ариф Газиев в 2018 году был удостоен звания народного художника Азербайджана.