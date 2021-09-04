https://news.day.az/society/1376121.html Обнародованы результаты выбора специальностей в вузы Азербайджана.
Обнародованы результаты выбора специальностей в вузы Азербайджана.
Обнародованы результаты выбора специальностей в вузы Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), ознакомиться с результатами конкурса можно, добавив 8 цифр в конце рабочего номера и отправив SMS со всех мобильных операторов на номер 7727. Кандидаты могут получить информацию о форме обучения (на основании государственного заказа или платной основе), отправив входящий код специальности на номер 7737.
Результаты будут опубликованы на сайте Государственного экзаменационного центра в ближайшее время.
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