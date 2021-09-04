В Азербайджане почти 45 тысяч человек стали студентами

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана подвел итоги конкурса по приему студентов в вузы на 2021/2022 учебный год.

Как сообщили в субботу Trend в ГЭЦ, абитуриенты и суббакалавры могут ознакомиться с итогами конкурса на сайте центра или посредством отправки на короткий номер 7727 SMS с "рабочим номером" или семизначным кодом электронного заявления по выбору специальности, передает Day.Az.

Список поступивших в вузы будет опубликован в №6 журнала "Абитуриент", который поступит в продажу пятого августа.

Регистрация абитуриентов в учебных заведениях, в которые они поступили, будет проводиться онлайн посредством portal.edu.az. О дате регистрации будет предоставлена дополнительная информация.

Отсутствие регистрации в указанный срок будет рассматриваться как отказ поступившего от зачисления на соответствующую специальность.

В конкурсе по приему студентов в вузы приняли участие 66 464 человека. Из них 44 861 человек (в том числе 6 810 бакалавров) поступили в высшие учебные заведения. 21 856 человек (в том числе 920 суббакалавров) получили право на образование на бюджетной, а 23 005 (в том числе 5 890 суббакалавров) - на платной основе.

Статистика приема в вузы по группам специальностей

Группа специальностей Поступившие (включая суббакалавров) На платной основе На бюджетной основе Всего I 4055 (1961) 9459 (427) 13514 (2388) II 7361 (3549) 4174 (350) 11535 (3899) III 8266 (61) 4320 (0) 12586 (61) IV 1197 (282) 2375 (140) 3572 (422) V 2126 (37) 1528 (3) 3654 (40) Всего 23005 (5890) 21856 (920) 44861 (6810)

Напомним, что в 2021/2022 учебном году четыре победителя международной предметной олимпиады, 33 - республиканской предметной олимпиады, 49 - международных спортивных соревнований, один - международного конкурса в области искусства, восемь абитуриентов, обучающихся по образовательным программам с международной аккредитацией, были приняты в вузы вне конкурса.

Кроме того, 137 абитуриентов по итогам экзаменов SAT и 163 выпускника школы ADA поступили в одноименный университет.

Список вакантных мест в вузах будет опубликован в №7 журнала "Абитуриент".

Выбор специальностей на эти места пройдет 6-10 сентября.