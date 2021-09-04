Дочь Полада Гашимова стала студенткой

Дочь Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова Айбениз поступила в Азербайджанский медицинский университет (АМУ).

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, она будет учиться на факультете "Лечебное дело".

Отметим, 14 июля 2020 года генерал-майор П.Гашимов героически погиб на передовой в ходе ожесточенных боев на товузском участке азербайджано-армянской государственной границы. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года П.Гашимову присвоено звание Национального героя Азербайджана.