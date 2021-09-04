В Баку прошел велопробег в честь 30-летия независимости Туркменистана

В субботу четвертого сентября в столице Азербайджана состоялся велопробег, приуроченный к 30-й годовщине независимости Туркменистана, организованный посольством Туркменистана в Азербайджанской Республике совместно с Управлением приморского национального парка Баку.

Путь велопробега пролегал по специально отведённой велосипедной дорожке Приморского бульвара, являющегося жемчужиной города Баку. Велопробег стартовал в 10:00 на Площади государственного флага. В велопробеге приняли участие представители дипломатического корпуса, студенты и любители велосипедного спорта.

Участники велопробега получили огромный заряд энергии и положительные эмоции, посвятив свои выходные спорту. Подобные мероприятия проводятся в целях пропаганды принципов здорового образа жизни и формирования позитивных интересов, направленных на достижение новых успехов.