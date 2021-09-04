https://news.day.az/society/1376294.html В Бадамдаре произошел пожар - ВИДЕО
В Бадамдаре произошел пожар - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании кустарников и сухой травы в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Отмечено, что в результате оперативного вмешательства сотрудников Государственной службы пожарной охраны МЧС пожар был потушен в кратчайшие сроки.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре