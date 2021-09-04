В Бадамдаре произошел пожар

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании кустарников и сухой травы в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Отмечено, что в результате оперативного вмешательства сотрудников Государственной службы пожарной охраны МЧС пожар был потушен в кратчайшие сроки.