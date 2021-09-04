Жена шехида Отечественной войны поступила в вуз

Жена шехида 44-дневной Отечественной войны Фариза Гасанова Азиза стала студенткой.

Об этом она написала в Facebook, передает Day.Az.

Женщина поступила на факультет "бухгалтерия" университета "Одлар Юрду".

"Учиться никогда не поздно. Я стала студенткой. Поздравляю всех поступивших. Пусть твоя душа возрадуется, Фариз. Я добиваюсь успехов благодаря твоей поддержке, помощи", - написала она.

Отметим, что Ф.Гасанов погиб в боях за Физули 13 октября 2020 года.

Он был посмертно награжден медалями "За освобождение Физули", "За отличие в бою", "За Отчизну".