https://news.day.az/society/1376325.html В Азербайджане сотрудник госслужбы и его отец скончались от коронавируса в один день - ФОТО
В Азербайджане сотрудник госслужбы и его отец скончались от коронавируса в один день - ФОТО
Заместитель начальника Зардабского районного отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана майор Вюсал Мирзоев и его отец Джерулла скончались вчера от коронавируса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.
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