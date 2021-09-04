В Азербайджане сотрудник госслужбы и его отец скончались от коронавируса в один день

Заместитель начальника Зардабского районного отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана майор Вюсал Мирзоев и его отец Джерулла скончались вчера от коронавируса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.