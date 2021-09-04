В Азербайджане за сутки выявлено 3 305 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 3 305 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 423 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

40 пациентов с коронавирусом скончались.