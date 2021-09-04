Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 78 604 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 41 604, вторую дозу получили 37 000 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 7 174 297, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 329 571, вторую дозу получили 2 844 726 человек.