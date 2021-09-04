В Джейранбатане столкнулись автомобили

В Джейранбатане столкнулись два автомобиля.

Как сообщает местное бюро АПА, на участке автодороги Баку-Сумгайыт, проходящем через поселок Джейранбатан, автомобиль марки "BMW" врезался в "Ниву". В результате аварии пострадали водители обеих машин.

Оба автомобиля отправлены на штрафную площадку.

По факту проводится расследование.