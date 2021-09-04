https://news.day.az/society/1376355.html В Джейранбатане столкнулись автомобили - есть пострадавшие - ФОТО
В Джейранбатане столкнулись автомобили - есть пострадавшие - ФОТО
В Джейранбатане столкнулись два автомобиля.
Как сообщает местное бюро АПА, на участке автодороги Баку-Сумгайыт, проходящем через поселок Джейранбатан, автомобиль марки "BMW" врезался в "Ниву". В результате аварии пострадали водители обеих машин.
Оба автомобиля отправлены на штрафную площадку.
По факту проводится расследование.
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