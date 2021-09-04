В Баку благоустраивается территория, где располагаются офисы девяти политпартий

По указанию Президента Ильхама Алиева столичной исполнительной властью благоустраивается территория в Баку по адресу: пр. Азадлыг, 160В, где располагаются офисы девяти политических партий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в субботу сообщили в политпартиях.

Согласно информации, работы начались после обращения руководителей партий к главе государства.

Сегодня в рамках работ, начавшихся со вчерашнего дня, осуществляется озеленение данной территории.