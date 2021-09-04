https://news.day.az/society/1376362.html В Баку благоустраивается территория, где располагаются офисы девяти политпартий
В Баку благоустраивается территория, где располагаются офисы девяти политпартий
По указанию Президента Ильхама Алиева столичной исполнительной властью благоустраивается территория в Баку по адресу: пр. Азадлыг, 160В, где располагаются офисы девяти политических партий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в субботу сообщили в политпартиях.
Согласно информации, работы начались после обращения руководителей партий к главе государства.
Сегодня в рамках работ, начавшихся со вчерашнего дня, осуществляется озеленение данной территории.
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