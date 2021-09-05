Регистрация на рейс Баку-Физули

Сегодня в Международном аэропорту Физули состоялось знаменательное событие. Перед окончательной сдачей в эксплуатацию в первом аэропорту освобожденного Карабаха приземлился вылетевший из Баку тестовым рейсом самый крупный пассажирский самолет "Азербайджанских Авиалиний" - Airbus A340-500.

Снимок, сделанный корреспондентом Trend Фаридом Зохрабовым в Международном аэропорту Гейдар Алиев у регистрации на рейс Баку-Физули, однозначно можно назвать фотографией дня.

Освобождение Карабаха, строительство аэропорта за кратчайшие сроки и посадка пассажирского самолета на освобожденных землях Азербайджана после почти 30-летней оккупации - это результат политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Физулинский аэропорт станет воздушными воротами в Карабах.

Большое возвращение в Карабах - это новая реальность в регионе.