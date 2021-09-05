https://news.day.az/society/1376460.html Группа жителей Агдама совершила поездку в свой родной город - ФОТО
Группа жителей Агдама совершила поездку в свой родной город - ФОТО
Группа жителей Агдама совершила поездку в свой родной город.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, их встретил специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов.
Прибывшие осмотрели дворец Панахали-хана, Музей хлеба, Дом культуры, Джуму-мечеть. Далее жители района посетят мечеть села Гиясли и крепость Шахбулаг.
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