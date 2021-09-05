Группа жителей Агдама совершила поездку в свой родной город

Группа жителей Агдама совершила поездку в свой родной город.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, их встретил специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Прибывшие осмотрели дворец Панахали-хана, Музей хлеба, Дом культуры, Джуму-мечеть. Далее жители района посетят мечеть села Гиясли и крепость Шахбулаг.