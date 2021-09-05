Началась очередная поездка шушинцев в родные края

Началась очередная поездка шушинцев на освобожденные от оккупации родные края.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки жители посетят различные места родного города, в том числе, Джыдыр дюзю, Крепостные стены, родник Натаван, мечети Юхары и Ашагы Гевхар ага, также посетят свои дома.

Напомним, что первая поездка жителей Шуши в родной город была организована 19 августа.