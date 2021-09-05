https://news.day.az/society/1376462.html Началась очередная поездка шушинцев в родные края
Началась очередная поездка шушинцев в родные края
Началась очередная поездка шушинцев на освобожденные от оккупации родные края.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки жители посетят различные места родного города, в том числе, Джыдыр дюзю, Крепостные стены, родник Натаван, мечети Юхары и Ашагы Гевхар ага, также посетят свои дома.
Напомним, что первая поездка жителей Шуши в родной город была организована 19 августа.
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