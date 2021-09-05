https://news.day.az/society/1376465.html Скончался азербайджанский ученый - ФОТО
Скончался азербайджанский ученый - ФОТО
Скончался научный сотрудник Института литературы НАНА, доктор философии по филологии, литературовед, критик, член Союза писателей Азербайджана Ханверди Турабоглу.
Об этом сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Он похоронен в селе Машлыг Джалилабадского района.
Х.Турабоглу является автором ряда крупных научно-исследовательских и критических работ, посвященных эстетическим проблемам художественного творчества, связанным с современным литературным процессом, в том числе с классической азербайджанской, русской и туркменской литературой.
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