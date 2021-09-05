Скончался азербайджанский ученый

Скончался научный сотрудник Института литературы НАНА, доктор философии по филологии, литературовед, критик, член Союза писателей Азербайджана Ханверди Турабоглу.

Об этом сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Он похоронен в селе Машлыг Джалилабадского района.

Х.Турабоглу является автором ряда крупных научно-исследовательских и критических работ, посвященных эстетическим проблемам художественного творчества, связанным с современным литературным процессом, в том числе с классической азербайджанской, русской и туркменской литературой.