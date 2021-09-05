Минэкологии Азербайджана об ухудшении погоды

С вечера 6 до утра 8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 15-20 метров в секунду, местами достигнет 23-25 м/с, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальной службу гидрометеорологии.

Вечером 7 и ночью 8 сентября ветер усилится до 27 м/с, ожидается дождь.

В районах Азербайджана 6-8 сентября будут грозы и дожди, местами ливни, наиболее сильные в Лянкяране и Астаре.

В горных районах не исключается град. Скорость северного ветра составит 15-20 м/с, местами усилится до 23-28 м/с.

Уровень воды в реках повысится, в некоторых горных реках возможные кратковременные паводки.