С 7 по 20 сентября нужно пройти регистрацию

Абитуриенты, поступившие в вузы, должны пройти регистрацию в электронном порядке с 7 по 20 сентября в том учебном заведении, в которое они поступили.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), для этого абитуриентам необходимо пройти онлайн регистрацию на платформе portal.edu.az и после входа в созданный кабинет выбрать услугу "Регистрация на высшее и среднее образование" из числа предоставляемых услуг.

Абитуриенты могут получить информацию о документах и других вопросах, необходимых при регистрации, на портале portal.edu.az или в Министерстве образования.

Отметим, непрохождение поступившего в вуз в установленные сроки считается отказом от обучения по специальности, по которой он размещен, и приказ о его зачислении не направляется в учебное заведение. Эти абитуриенты не допускаются к конкурсу на замещение вакансий.