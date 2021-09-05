Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 60 977 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 29 223, вторую дозу получили 31 754 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 7 235 274, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 358 794, вторую дозу получили 2 876 480 человек.