ДТП в Балакене

В Балакенском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали три члена одной семьи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, крупнотоннажный грузовик, управляемый жителем Евлахского района Назимом Гусейновым, столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ 2107", за рулем которого находился 40-летний житель села Талалар Балакенского района Джейхун Оруджев.

В результате ДТП, водитель автомобиля "ВАЗ 2107", его 29-летняя жена Гюльшан Оруджева, и их 7-летний сын Онур Оруджев с травмами различной степени были доставлены в Центральную больницу Загатальского района.

Лечение супругов продолжается в больнице. Их сын после оказания первой помощи выписан домой на амбулаторное лечение.

По данному факту в Балакенском районном отделе полиции проводится расследование.