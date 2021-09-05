ДТП в Балакене - ранено трое человек
В Балакенском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали три члена одной семьи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, крупнотоннажный грузовик, управляемый жителем Евлахского района Назимом Гусейновым, столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ 2107", за рулем которого находился 40-летний житель села Талалар Балакенского района Джейхун Оруджев.
В результате ДТП, водитель автомобиля "ВАЗ 2107", его 29-летняя жена Гюльшан Оруджева, и их 7-летний сын Онур Оруджев с травмами различной степени были доставлены в Центральную больницу Загатальского района.
Лечение супругов продолжается в больнице. Их сын после оказания первой помощи выписан домой на амбулаторное лечение.
По данному факту в Балакенском районном отделе полиции проводится расследование.
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