В Азербайджане начинается выбор специальностей на вакантные места в вузах

В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается выбор специальностей на свободные (вакантные) плановые места высших учебных заведений.

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), выбор специальностей будет проходить в режиме онлайн с 6 по 10 сентября, передает Day.Az.

Абитуриенты в электронном заявлении наряду со специальностями свободных плановых мест вузов также могут указать коды специальностей средних специальных учебных заведений (колледжей). Специальности по которым ведется прием в средние специальные учебные заведения опубликованы в 5-м номере журнала "Абитуриент".