https://news.day.az/society/1376678.html Очередная группа азербайджанских военнослужащих вернулась на родину после лечения в Турции - ФОТО
Очередная группа азербайджанских военнослужащих вернулась на родину после лечения в Турции - ФОТО
Еще 11 азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и находившихся на лечении в Турции, вернулись на родину, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд YAŞAT.
Фонд продолжит обеспечивать их лекарственными препаратами для дальнейшего лечения.
В настоящее время на лечении в Турции находятся еще 45 участников войны.
Фонд YAŞAT продолжит держать под контролем лечение военнослужащих до их полного выздоровления.
Напомним, что для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью запущен портал yashat.gov.az.
С отчетностью фонда можно ознакомиться по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau.
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