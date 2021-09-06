Вниманию желающих посетить Агдам

Спецпредставитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов раскрыл правила для посещения Агдама.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, по его словам, для того чтобы посетить Агдам, необходимо отправить на адрес электронной почты agdam@pa.gov.az фотографии удостоверения личности и COVID-паспорта (иммунного сертификата или противопоказания к вакцинации).

При принятии решения предпочтение отдается членам семей шехидов, гази Отечественной войны и тем, кто проживал в Агдаме в возрасте 60+.