В Баку ожидается ветреная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ближе к ночи местами прогнозируются дожди, порывистый северо-западный ветер, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 24-27, в Баку ночью - 20-22, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) - 25-26 градусов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди и ливни, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 26-31, в горах ночью - 7-12, днем - 15-20 градусов тепла.