В Азербайджане за сутки выявлено 2406 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 2406 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2867 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

37 пациентов с коронавирусом скончались.