Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 107 человек, сообщает в понедельник  Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 943, вторую - 164.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 7 236 381.

При этом первую дозу вакцины получили 4 359 737, вторую - 2 876 644 человека.