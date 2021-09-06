https://news.day.az/society/1376838.html Стала известна дата брифинга министра образования Азербайджана
Стала известна дата брифинга министра образования Азербайджана
На все вопросы, связанные с новым учебным годом, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев ответит на брифинге седьмого сентября, который начнется в 14:00.
Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью ведомства Джасарет Валехов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Он добавил, что брифинг будет транслироваться в прямом эфире телеканалов AzTV и Təhsil TV.
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