В Азербайджане начинается выбор вакансий на свободные места в вузах и ссузах

В Азербайджане с 10 сентября начинается выбор вакансий на свободные места в вузах и ссузах. Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре, передает Day.Az.

Было отмечено, что зачисленные в вузы не имеют права принимать участие в данном конкурсе.

С условиями конкурса по специальностям V группы, требующим особых способностей, можно ознакомиться по ссылке.

Полный текст объявления по приему обнародован в 7-м номере журнала "Абитуриент".

Специальности, по которым ведется прием в ссузы, указаны в 5‑м номере журнала "Абитуриент".

Суббакалавры могут выбрать специальности, соответствующие языку преподавания и специальности, по которой они получили образования в средне-специальных учебных заведениях. С этими специальностями суббакалавры могут ознакомиться в 6-м номере журнала "Абитуриент".

Абитуриенты (суббакалавры), не утвердившие свои заявки на сайте ГЭЦ, не будут допущены к конкурсу.

С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке.