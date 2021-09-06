В Азербайджане начинается выбор вакансий на свободные места в вузах и ссузах
В Азербайджане с 10 сентября начинается выбор вакансий на свободные места в вузах и ссузах. Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре, передает Day.Az.
Было отмечено, что зачисленные в вузы не имеют права принимать участие в данном конкурсе.
С условиями конкурса по специальностям V группы, требующим особых способностей, можно ознакомиться по ссылке.
Полный текст объявления по приему обнародован в 7-м номере журнала "Абитуриент".
Специальности, по которым ведется прием в ссузы, указаны в 5‑м номере журнала "Абитуриент".
Суббакалавры могут выбрать специальности, соответствующие языку преподавания и специальности, по которой они получили образования в средне-специальных учебных заведениях. С этими специальностями суббакалавры могут ознакомиться в 6-м номере журнала "Абитуриент".
Абитуриенты (суббакалавры), не утвердившие свои заявки на сайте ГЭЦ, не будут допущены к конкурсу.
С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре