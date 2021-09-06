https://news.day.az/society/1376940.html Жуткое ДТП в Баку: Hyundai на полной скорости врезался в такси Uber - ФОТО
Жуткое ДТП в Баку: Hyundai на полной скорости врезался в такси Uber - ФОТО
В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована на улице Ашига Молла Джума.
Автомобиль Hyundai столкнулся на большой скорости с "Тойотой". От силы удара Hyundai врезался в газовую трубу и перевернулся.
В результате аварии водитель получил травмы, газопровод пришел в негодность. На место происшествия привлечены сотрудники производственного объединения "Азеригаз". В настоящее время ведутся ремонтные работы.
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