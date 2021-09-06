Жуткое ДТП в Баку: Hyundai на полной скорости врезался в такси Uber

В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована на улице Ашига Молла Джума.

Автомобиль Hyundai столкнулся на большой скорости с "Тойотой". От силы удара Hyundai врезался в газовую трубу и перевернулся.

В результате аварии водитель получил травмы, газопровод пришел в негодность. На место происшествия привлечены сотрудники производственного объединения "Азеригаз". В настоящее время ведутся ремонтные работы.