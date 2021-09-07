https://news.day.az/society/1377003.html Названо условие для вакцинации подростков 16-18 лет в Азербайджане
Названо условие для вакцинации подростков 16-18 лет в Азербайджане
В Азербайджане для вакцинации подростков в возрасте 16-18 лет потребуется согласие родителей.
Как сообщает Day.A, решение об этом приняли Ученый медицинский совет Минздрава и Научный комитет TƏBIB.
Согласно решению, для вакцинации подростков 16-18 лет потребуется письменное заявление одного из родителей с указанием причины вакцинации и письменное согласие обоих родителей.
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