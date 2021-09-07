Синоптики сказали, сколько сохранится в Азербайджане нестабильная погода

Нестабильная погода на территории страны сохранится до полудня 8 сентября.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР.

В некоторых местах ожидаются грозы и ливни, ночью в некоторых районах Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринской зоны, также есть вероятность проливных дождей. К вечеру 8 сентября осадки постепенно сократятся.

Северо-западный ветер стихнет с утра 8-го сентября.