https://news.day.az/society/1377106.html Синоптики сказали, сколько сохранится в Азербайджане нестабильная погода
Синоптики сказали, сколько сохранится в Азербайджане нестабильная погода
Нестабильная погода на территории страны сохранится до полудня 8 сентября.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР.
В некоторых местах ожидаются грозы и ливни, ночью в некоторых районах Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринской зоны, также есть вероятность проливных дождей. К вечеру 8 сентября осадки постепенно сократятся.
Северо-западный ветер стихнет с утра 8-го сентября.
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