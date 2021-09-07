Завершились съемки фильма об известной турецкой журналистке Фулье Озтюрк

Завершились съемки документального фильма "Fulya" совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и турецкой компании Dada Yapım, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В Европе премьера картины запланирована на седьмое октября, а в Турции - на восьмое.

Как сообщили в министерстве культуры Азербайджана, на данный момент нет информации о том, когда документальный фильм выйдет на экраны в нашей стране.

Отметим, что кинолента "Fulya" рассказывает о работе журналистки турецкого телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк, освещавшей события 44-дневной Отечественной войны. Фулья Озтюрк сыграла значимую роль в информировании мировой общественности о событиях 44-дневной Отечественной войны.

Автор сценария и режиссер фильма - Таир Таирович.