В Азербайджане возобновляется очная форма обучения.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что очное обучение в I-IV классах возобновится с 22 сентября, а в V-IX классах - с 29 сентября.