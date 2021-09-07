https://news.day.az/society/1377178.html В Азербайджане возобновляется очная форма обучения - министр назвал дату
В Азербайджане возобновляется очная форма обучения - министр назвал дату
В Азербайджане возобновляется очная форма обучения.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.
Он отметил, что очное обучение в I-IV классах возобновится с 22 сентября, а в V-IX классах - с 29 сентября.
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