https://news.day.az/society/1377233.html В Азербайджане этих лиц не будут пускать в школы
В Азербайджане этих лиц не будут пускать в школы
Лица с температурой тела выше 37 градусов в школы пропускаться не будут.
Об этом на брифинге сказал советник министра образования Рустам Агаев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, у входящих в здание школы будет измеряться температура тела: "Если температура тела учащихся или учителей будет выше 37 градусов, то они не будут пропущены в здание".
Агаев отметил, что если температура тела поднимется у кого-либо на уроке, то этот человек будет переведен в другое помещение.
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