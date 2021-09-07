https://news.day.az/society/1377252.html Министр образования прокомментировал вопрос о применении единой униформы в школах Азербайджана
Министр образования прокомментировал вопрос о применении единой униформы в школах Азербайджана
Пока что решения о применении единой униформы в школах Азербайджана нет.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге в связи с началом нового учебного года.
По его словам, в настоящее время школы сами выбирают свои униформы, и пока разрешается использование имеющихся униформ.
Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября, а в V-XI классах, колледжах и вузах - с 29 сентября.
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