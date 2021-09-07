https://news.day.az/society/1377255.html Нужно ли будет ученикам носить маски в школах Азербайджана? - ответ минобразования
Нужно ли будет ученикам носить маски в школах Азербайджана? - ответ минобразования
В школах ученикам необязательно носить маски.
Об этом сказал седьмого сентября на брифинге советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что детей не будут принуждать носить маски в школах.
"Это зависит от желания родителей. Если родитель хочет, то его ребенок может носить маску", - сказал Агаев.
Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября. Очные занятия в V-XI классах и в вузах возобновятся с 29 сентября.
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