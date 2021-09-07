https://news.day.az/society/1377256.html Внесена ясность в вопрос суммативного оценивания в школах Азербайджана
Внесена ясность в вопрос суммативного оценивания в школах Азербайджана
Малое и суммативное оценивания в школах Азербайджана будут проводиться так же, как и в прошлые годы.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общем образовании Министерства образования Вафа Ягублу.
По ее словам, в связи с этим в ближайшее время преподавателям будут направлены инструкции.
Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября, а в V-XI классах, колледжах и вузах - с 29 сентября.
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