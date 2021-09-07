Внесена ясность в вопрос суммативного оценивания в школах Азербайджана

Малое и суммативное оценивания в школах Азербайджана будут проводиться так же, как и в прошлые годы.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общем образовании Министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, в связи с этим в ближайшее время преподавателям будут направлены инструкции.

Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября, а в V-XI классах, колледжах и вузах - с 29 сентября.