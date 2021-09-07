В Азербайджане возобновится сертификация учителей

В ближайшее время в Азербайджане пройдет сертификация учителей.

Об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сертификация учителей была запланирована, но из-за пандемии ее пришлось отложить.

Министр отметил, что сертификация нацелена не на увольнение учителей, а на повышение качества образования.