Невакцинированных учителей в Азербайджане обяжут предоставить справку о противопоказании

Педагоги учебных заведений Азербайджана, не прошедшие вакцинацию, должны иметь на руках врачебное заключение о противопоказании.

Об этом сказал седьмого сентября на брифинге советник министра образования Рустам Агаев, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в связи с этим субъективные мнения учитываться не будут.

"Некоторые преподаватели представили справки о противопоказании к вакцинации. Другие же говорят, что у них аллергия или имеются другие заболевания. В данном случае нельзя полагаться на субъективное мнение, и необходимо врачебное заключение", - сказал Агаев.

Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября, а в V-XI классах, колледжах и вузах - с 29 сентября.