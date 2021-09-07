Минобразования Азербайджана о проведении мониторингов в школах

В Азербайджане мониторинги в школах будут проводиться совместно с соответствующими структурами.

Об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что ответственность за это несут руководители учебных заведений.

"Будем совместно с ними стараться, чтобы проблем не было", - сказал Амруллаев.

Напомним, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября. Очные занятия в V-XI классах и в вузах возобновятся с 29 сентября.