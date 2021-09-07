В Баку ожидается до 24 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, передает Day.Az.

Сильный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 17-19, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона составит 23-24, на южных - 24-25 градусов тепла.

В ряде районов Азербайджана в среду пройдут грозовые дожди, ночью в Лянкяран-Астаринском регионе и некоторых районах Большого Кавказа ожидаются ливни, есть вероятность выпадения града. Западный ветер ночью временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 19-23, днем - 24-29, в горах ночью - 6-11, днем - 12-17 градусов тепла.