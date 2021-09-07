https://news.day.az/society/1377291.html Минобразования об открытии спортзалов и буфетов в школах Азербайджана
Минобразования об открытии спортзалов и буфетов в школах Азербайджана
Спортзалы и буфеты в школах Азербайджана откроются поэтапно.
Об этом сегодня на брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр пояснил, что сначала эти объекты откроются в школах регионов, затем в тех учебных заведениях, где не так много учащихся, а потом в школах с высоким уровнем вакцинации, то есть процесс будет проходить поэтапно.
"Открытие школьных спортзалов и буфетов может повлиять на повышение уровня заражаемости, но мы верим, что по такому плану мы сможем осуществить этот процесс".
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