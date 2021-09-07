Минобразования об открытии спортзалов и буфетов в школах Азербайджана

Спортзалы и буфеты в школах Азербайджана откроются поэтапно.

Об этом сегодня на брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр пояснил, что сначала эти объекты откроются в школах регионов, затем в тех учебных заведениях, где не так много учащихся, а потом в школах с высоким уровнем вакцинации, то есть процесс будет проходить поэтапно.

"Открытие школьных спортзалов и буфетов может повлиять на повышение уровня заражаемости, но мы верим, что по такому плану мы сможем осуществить этот процесс".