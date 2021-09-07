Где в Азербайджане больше всего зараженных коронавирусом?

В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку - 54,6%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте koronavirusinfo.az.

Далее следует Абшеронский район - 13,3%.

В целом, число случаев заражения коронавирусом в центральных районах составляет 11,8%, в Гянджа-Газахском регионе - 6,9%, в Шеки-Загатальском регионе - 3,7%, в Губа-Хачмазском регионе - 3,0%, в Лянкяране - 2,6 %, в Горном Ширване - 2,4%, в Верхнем Карабахе - 1,3%. 0,4% случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.

Наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване - 0,06%.