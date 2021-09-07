https://news.day.az/society/1377305.html Названы районы Баку с самым высоким числом зараженных коронавирусом - РЕЙТИНГ
Названы районы Баку с самым высоким числом зараженных коронавирусом - РЕЙТИНГ
В настоящее время самый высокий показатель инфицирования в Бинагадинском районе (14,6%).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на koronavirus.info.
Инфицирование в Хатаинском районе составляет 13.5%, в Ясамальском районе 11.8%, в Сабунчинском районе 11.7%, в Сураханском районе 8.3%, в Наримановском районе 7.9%, в Насиминском районе 7.7%, в Хазарском районе 7.5%, в Низаминском районе 7.1%, в Сабаильском районе 4.9%, в Гарадагском районе 4.4%, в Пираллахинском районе 0.5%.
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