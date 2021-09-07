Назван процент инфицированных коронавирусом среди мужчин и женщин в Азербайджане

В Азербайджане большинство инфицированных коронавирусом (COVID-19) составляют женщины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Koronavirusinfo.az, в стране 51% инфицированных коронавирусом составляют женщины, 49% - мужчины.