В Тертере реконструирована автодорога, соединяющая 5 населенных пунктов

Государственное агентство автомобильных дорог завершило строительные работы, осуществленные в целях выполнения распоряжения Президента Азербайджана "О мерах по строительству автомобильной дороги Эвоглу - Ашагы Гапанлы - Азад Гарагоюнлу - Илхычылар - Кочарли Тертерского района".

Как сообщили во вторник Trend в Госагентстве, строительство дороги Эвоглу - Ашагы Гапанлы - Азад Гарагоюнлу - Илхычылар - Кочарли, соединяющей 5 населенных пунктов, создаст условия для комфортного проезда около семи тысяч человек, передает Day.Az.

Реконструированная в соответствии с IV технической категорией дорога расширена до 10 метров: сюда входят 6-метровая проезжая часть и 2-метровые обочины.

В целях отвода вод под автомобильной дорогой были восстановлены имеющиеся и построены новые водоотводные линии.

После этого, в соответствии с требованиями "Норм и правил строительства" были осуществлены работы по укладке крупно- и мелкозернистого асфальтобетонного слоя.

На заключительном этапе проекта, который был реализован под непосредственным контролем руководства Госагентства, в необходимых местах были установлены автобусные остановки, дорожные знаки, указатели километража и сигнальные столбы, а также нанесена дорожная разметка.

Реконструкция дороги, наряду с обеспечением комфортного проезда жителей вышеназванных населенных пунктов, также улучшит условия для грузовых и пассажирских перевозок, что положительно скажется на развитии сельского хозяйства региона.