https://news.day.az/society/1377315.html Город Агдам полностью разминирован
Город Агдам полностью разминирован
Территория города Агдам полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом во вторник сказал Trend заместитель главы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев, передает Day.Az.
Он отметил, что процесс разминирования освобожденной от оккупации территории Агдамского района продолжается: "Территория города полностью очищена от мин, работы по благоустройству продолжаются. Прокладываются линии электропередачи, водоснабжения, строятся дороги. В настоящее время процесс разминирования в селах района продолжается".
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