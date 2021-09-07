https://news.day.az/society/1377319.html Завершено следствие по уголовному делу экс-начальника управления упраздненного МНБ Азербайджана
Завершено следствие по уголовному делу экс-начальника управления упраздненного МНБ Азербайджана
Генеральная прокуратура Азербайджана завершила следствие по уголовному делу в связи с незаконными действиями экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного министерства национальной безопасности Ширинова Низами Талыш оглу и других должностных лиц.
Об этом сообщает во вторник Trend- со ссылкой на Генпрокуратуру, передает Day.Az.
Обвинительное заключение по делу утверждено и направлено в Бакинский военный суд.
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