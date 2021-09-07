На станциях бакинского метро требуют ковид-паспорта?

В социальных сетях распространилась информация о том, что якобы у входов в некоторые станции бакинского метро сотрудники полиции и контролеры метрополитена требуют у пассажиров COVID-паспорта.

Отвечая на запрос Trend в связи с данным вопросом, руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сообщил, что эта информация не соответствует действительности, передает Day.Az.

"Никто у входов в метро не требует у пассажиров COVID-паспорта. Контролеры метрополитена у входов, в вестибюлях и на платформах станций метро дают рекомендации пассажирам в связи с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров", - сказал Мамедов.

Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Министерства внутренних дел Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Trend, что нет каких-либо ограничений в пользовании общественным транспортом (автобусы, метрополитен) в связи с отсутствием COVID-паспорта, от пассажиров просто требуется ношение масок.

По его словам, сотрудники полиции ежедневно проводят просветительские беседы с пассажирами, которые не носят маски в общественном транспорте, и лицам, приводящим необоснованные аргументы, разъясняются санитарно-гигиенические требования и последствия коронавирусной инфекции.

"В отношении лиц, не соблюдающих утвержденные постановлением Кабинета министров методические указания по профилактике коронавирусной инфекции, принимаются меры в соответствии с Кодексом об административных проступках. Нет каких-либо ограничений в пользовании общественным транспортом в связи с отсутствием COVID-паспорта.

Вновь призываем пассажиров, водителей и других участников движения соблюдать правила карантинного режима для недопущения дальнейшего распространения коронавируса и не относиться равнодушно как к своему, так и к здоровью окружающих", - добавил Гаджиев.