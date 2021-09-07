Министр образования обратился к населению Азербайджана

Чтобы обеспечить продолжение обучения в очной форме в Азербайджане, необходимо соблюдать личную гигиену и чистоту.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что новый учебный год начнется в традиционной форме.

"Согласно объявленному сегодня решению, с 22 сентября возобновляется очное обучение в I-IV классах, а с 29 сентября - в остальных классах и внешкольных заведениях.

Обучение в очной форме в вузах, колледжах и учебных заведениях профессионального образования с некоторыми исключениями тоже начнется с 29 сентября. Пропущенные учебные часы в течение года будут компенсированы за счет каникул", - добавил министр.